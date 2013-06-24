Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у Мадриді обговорили ситуацію на фронті та потреби Сил оборони, зокрема посилення української ППО, підготовку до Саміту миру й майбутнє відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Про це вони повідомили під час спільної пресконференції.

Глава держави подякував Іспанії за підтримку України та розповів про ситуацію на фронті й останній обстріл Харкова: дві російські бомби зруйнували гіпермаркет і вбили й поранили десятки людей.

«Цими тижнями наші воїни захищаються від чергової російської наступальної операції, і саме тому ми особливо потребуємо активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки й відчутного примусу росії до миру всіма засобами», — сказав він.

Володимир Зеленський зазначив: підписана двостороння безпекова угода фіксує, що Іспанія надасть 1 мільярд євро військової допомоги цього року. Ще 5 мільярдів євро наша країна отримає впродовж наступних трьох років через Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

«Ми цінуємо інтерес Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій. Спільні проєкти обов’язково додадуть сили нашим народам — і не лише військової, а й економічної: це нові робочі місця. І хочу подякувати за рішення щодо додаткових снарядів і броньованої техніки», — наголосив він. Президент також подякував Іспанії за незмінну підтримку руху України до Євросоюзу й НАТО та Педро Санчесу — за підтвердження його участі у Глобальному саміті миру.

Прем’єр-міністр Іспанії наголосив, що безпекова угода демонструє рішучість Іспанії й надалі підтримувати Україну в оборонній та фінансовій сферах, а також брати участь у її відбудові та розмінуванні.

«Ви можете розраховувати на Іспанію у вашій боротьбі за мир на основі тих цінностей, які нас об’єднують через Cтатут ООН: це воля, територіальна цілісність, демократія. Сподіваюся, ми будемо разом у ЄС у найближчому майбутньому», — сказав Педро Санчес.

Також він зазначив, що Іспанія вже підготувала нову партію танків Leopard і снарядів, яких потребують Збройні сили України.

Під час офіційного візиту до Іспанії Президент Володимир Зеленський мав аудієнцію в його величності короля Феліпе VI. Глава держави подякував за зусилля Іспанії в царині гуманітарної допомоги Україні та підтримки українських громадян у цій країні.

«Вдячний Іспанії та всім вам за те, що ваші серця не потемнішали. Ви допомагаєте, зміцнюєте нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. І своєю небайдужістю рятуєте тисячі життів», — сказав він, звертаючись до присутніх на аудієнції в короля Іспанії.

Володимир Зеленський також висловив сподівання на відкриття в Україні офісу Інституту Сервантеса, в якому король Іспанії є почесним головою комітету патронів.

Президент України запросив його величність Феліпе VI та її величність королеву Летицію відвідати Україну у зручний для них час.

Президент України зустрівся з головами Конгресу депутатів та Сенату Генеральних кортесів Іспанії Франсиною Арменголь та Педро Ролланом, а також головами фракцій іспанського парламенту. На зустрічі були присутні представники всіх партій Конгресу депутатів та Сенату. Володимир Зеленський відзначив підтримку України від парламенту Іспанії під час повномасштабної агресії росії. Усі фракції підтримали подальше надання всебічної допомоги Україні, висловили повну підтримку її суверенітету й територіальної цілісності.

Джерело: Офіс Президента