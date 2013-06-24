10 квітня відбулася зустріч прем’єр-міністрів України та Бельгії Дениса Шмигаля і Барта де Вевера, на якій обговорили втілення домовленостей, досягнутих раніше в Києві між Президентом України та очільником бельгійського уряду щодо співпраці між оборонними компаніями наших країн та нарощення спільного виробництва.

«Реалізація цих ініціатив створює основу для довгострокового стратегічного партнерства і відкриває нові можливості для інновацій, обміну досвідом та інтеграції України в європейську промисловість», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава українського уряду зазначив, що під час робочого візиту урядової команди до Брюсселя підписано документи про зміцнення та розвиток охорони здоров’я. Зокрема, укладено технічну угоду з Федеральною державною службою з питань охорони здоров’я Королівства Бельгія. Документ передбачає допомогу постраждалим від війни, реабілітацію та відновлення медичної інфраструктури.

«Бельгія надала Україні медичну допомогу вартістю понад 36 мільйонів гривень та приймає українців на лікування і реабілітацію за програмою MEDEVAC. Під час нашого візиту урядові команди країн домовилися про її розширення», — повідомив Денис Шмигаль.

На зустрічі йшлося про важливість збереження та продовження санкцій проти росії, конфіскацію заморожених російських активів, які можна спрямувати на відбудову, і про євроінтеграційні прагнення нашої держави, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.