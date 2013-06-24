Під час робочого візиту в Німеччину міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький провів зустріч з уповноваженою федерального уряду ФРН з питань культури та засобів масової інформації, державним міністром Клаудією Рот, міністром культури Королівства Іспанія Ернестом Уртасуном Доменеком і міністром культури Республіки Словенія Астою Вречко.

Микола Точицький висловив вдячність європейським колегам за участь у Міжнародній конференції «Співпраця заради стійкості» 1 лютого в Ужгороді та приєднання до Декларації щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні. Цей крок сприятиме консолідації спільних зусиль для захисту і відновлення української культури й зокрема культурної спадщини. Сторони обговорили необхідність активізації глобальної співпраці в боротьбі зі злочинами проти культури.

Микола Точицький нагадав, що Україна запровадила персональні санкції проти 55 громадян російської федерації та трьох музеїв, зареєстрованих за законодавством рф, що діють на тимчасово окупованій території України. Важливою темою під час розмови стало питання міжнародної фінансової підтримки українських медіа. Очільник МКСК наголосив на необхідності проведення термінових консультацій з європейськими донорами для розроб-лення екстрених механізмів фінансування. Ішлося також про втілення проєктів соціальної реабілітації через культуру для ветеранів, сімей військових та людей з інвалідністю, повідом-ляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.