Триває робочий візит Української делегації до Сполучених Штатів Америки для участі в заходах 75-го саміту НАТО. Його було розпочато з відвідання Меморіалу жертвам Голодомору 1932—1933 років. Глава держави Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять тих, хто постраждав від сталінського тоталітарного режиму.

Президентське подружжя також поспілкувалося з представниками української громади у Сполучених Штатах. Володимир Зеленський відзначив постійну активність і волонтерську допомогу українським воїнам від громади.

«Хочу подякувати за ваш голос. Він дуже гучний. Дякуємо за те, що на вулицях Сполучених Штатів не забувають про Україну. Це дає сигнал і в інші держави, європейські країни. Важливо зберігати цю єдність», — наголосив Президент.

Він також подякував за роботу української громади у США, спрямовану на якнайшвидше наближення України до членства в НАТО.

Під час відвідування Президентського фонду та Інституту Рональда Рейгана, відповідаючи на запитання ведучого телеканалу Fox News Брета Баєра, Володимир Зеленський висловив сподівання, що американська політика щодо підтримки України в боротьбі з російською агресією не зміниться після президентських виборів у листопаді, і важливо, щоб це знав російський диктатор.

«Усе залежить лише від рішення американського народу, а не від однієї людини. путін завжди розраховує на те, щоб роз’єднати світ, роз’єднати США, роз’єднати країни Європи. Він боїться єдності», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також подякував партнерам за рішення про посилення протиповітряної оборони України п’ятьма додатковими системами Patriot. Він зазначив, що таких засобів ППО потрібно більше, тому що Україна має велику територію, а росія застосовує та комбінує різні типи ракет і змінює тактику.

Україна потребує далекобійної зброї та дозволу бити нею по аеродромах на території рф, звідки злітають літаки, які постійно запускають керовані авіабомби по нашій країні. Крім того, Україна дуже чекає на винищувачі F-16. Важливо й коли вони надійдуть, і скільки їх буде.

«росія використовує 300 бойових літаків проти України. Нам потрібно щонайменше 128 літаків, щоб протистояти їм, і ці цифри відомі партнерам», — наголосивПрезидент.

У програмі перебування Володимира Зеленського у Вашингтоні — зустрічі з Президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, лідерами більшості та меншості в обох палатах Конгресу. Володимир Зеленський запрошений на 75-й саміт Північноатлантичного альянсу та візьме участь у засіданні Ради Україна — НАТО на рівні глав держав та урядів, проведе зустрічі з лідерами країн — учасниць саміту.Зокрема, на полях заходу обговорюватимуть посилення української ППО та співпрацю в межах коаліції винищувачів.

Джерело: Офіс Президента