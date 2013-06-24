Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові угоди за новим системним проєктом «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE).

Запланований загальний обсяг фінансування — 750 мільйонів доларів США. Очікують, що Україна до кінця 2024 року виконає заходи, передбачені угодою про позику з МБРР, і отримає кошти в сумі 400 мільйонів доларів. «Втілення проєкту SURGE допоможе уряду поліпшити управління публічними інвестиціями, зробивши його більш ефективним та прозорим. Це важливий крок для подальшого забезпечення потреб відновлення України», — наголосив Сергій Марченко.

Проєкт втілюватимуть з використанням фінансового інструменту «Програма кредитування з прив’язкою до результатів» (Program-for-results»). Мета — підтримати зусилля українського уряду, спрямовані на створення ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови, поліпшення фіскального управління на місцевому рівні, вдосконалення середньострокового та програмного бюджетування на місцевому рівні й адміністрування доходів, повідомляє Мінфін.