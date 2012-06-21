У селищі Комишани Херсонської області введено в експлуатацію сучасний об’єкт водопостачання. Відтепер тут буде прісна чиста вода цілодобово. Протягом багатьох років десять тисяч жителів селища Комишани користувалися водою, яку подавали за графіком і з низьким рівнем якості. Це пов’язано з тим, що наявні свердловини було пробурено в 60—70-х роках минулого століття.
За допомогою лабораторних досліджень питної води встановлено, що показники загальної жорсткості сухого залишку, сольового складу в кілька разів перевищують чинні нормативи. Для розв’язання цієї проблеми обласна державна адміністрація звернулася до Кабінету Міністрів з проханням надати кошти з державного бюджету для впровадження оновленого проекту. Так, у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку розпочато реалізацію довгоочікуваного проекту. Роботи проводили впродовж двох років і здійснювали шляхом співфінансування коштів з державного бюджету на суму 18,7 мільйона гривень та місцевого — 8,4 мільйона.
Нарешті як новорічний подарунок комишанці отримали нові свердловини з якісною питною водою. Як зазначив на відкритті об’єкта голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, «поставленої мети досягнуто. Жителів селища Комишани буде забезпечено цілодобовим водопостачанням. Проведені аналізи води з кожної свердловини свідчать, що вода відповідає вимогам якості». За успішну реалізацію проекту уряду та місцевій владі висловив вдячність Комишанський селищний голова Олександр Фатєєв.