Керівництво Державної прикордонної служби України та МЗС Німеччини провели днями робочу зустріч в одному з підрозділів, який боронить кордон з росією в Чернігівській області.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок та Надзвичайним і Повноважним послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером подякував уряду й народу Німеччини за підтримку і допомогу, яку надають Україні та зокрема Держприкордонслужбі для стримування російської збройної агресії. Генерал-лейтенант зазначив, що завдяки міжнародній підтримці ДПСУ розвивається й переозброюється за стандартами ЄС та НАТО, ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою ЗСУ. Але, на жаль, з огляду на щоденні втрати потреба в додатковому оснащенні залишається.

Німецькій стороні засвідчили, що всю допомогу, яку надають західні партнери, ефективно використовують для нарощення безпекових спроможностей та розв’язання завдань, які виникли внаслідок російської агресії.

Начальник Чернігівського прикордонного загону докладно ознайомив гостей з поточною обстановкою на ділянці відповідальності. Він розповів про основні виклики, з якими стикаються прикордонники, і презентував технічні засоби, що дають змогу ефективно протидіяти не лише традиційним загрозам, а й атакам безпілотних літальних апаратів, зокрема типу Shahed, які країна-агресор майже щодобово відправляє на мирні українські міста.

Також начальник прикордонної застави та підрозділ повітряної розвідки показали можливості застосування ударних БпЛА та мінометів різних калібрів для знищення ворожих цілей, продемонструвавши високий рівень підготовки наших підрозділів і здатність ефективно реагувати на різноманітні загрози, повідомляє ДПСУ.