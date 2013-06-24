Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко та Державний секретар транспорту Великої Британії Марк Харпер обговорили особливе значення інфраструктури у збереженні незламності українського народу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Руйнування електричної мережі, блокування портів та інші руйнування інфраструктури - це варварська спроба росії завдати шкоди цивільним людям в Україні і світі.

Уряд Британії підтримує Україну у зусиллях зі збереження та відновлення інфраструктури - енергетичної, транспортної, комунікаційної.

Особливо важливо, що політична підтримка посилюється інтересом британського бізнесу реалізувати інфраструктурні проекти в Україні. Під час зустрічі головний акцент було зроблено саме на реалізації проектів з ранньої відбудови України.

«Влітку під час Британсько-українського інфраструктурного саміту в Лондоні Україна та Велика Британія, а також представники британського бізнесу, підписали Меморандум про інфраструктурну відбудову України. Меморандум відкриває шлях британському бізнесу для повноцінної участі у відбудові зруйнованої росією інфраструктури нашої країни», - заявила Юлія Свириденко.

Зараз Україна та Велика Британія працюють над пілотним проектом відновлення зруйнованих мостів на деокупованих територіях.

Також Міністр економіки України Юлія Свириденко та Державний секретар транспорту Великої Британії Марк Харпер наголосили на тому, що санкції в транспортній сфері проти рф є особливо ефективними. Україна і Велика Британія продовжать разом розробляти нові санкції та координувати санкційну політику щодо рф.

Довідково

Велика Британія вже ввела проти рф такі санкції: