Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль разом з міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Чеславом Секерським відкрив Agro&Food Security Forum 2024, що відбувається у Варшаві. Участь у ньому беруть 22 країни і 250 представників різних компаній.

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль разом з міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Чеславом Секерським відкрив Agro&Food Security Forum 2024, що відбувається у Варшаві. Участь у ньому беруть 22 країни і 250 представників різних компаній.

Віталій Коваль у виступі зазначив, що для України та Польщі важлива співпраця в агросекторі.

«Україна — важливий партнер для Польщі в торгівлі. Тому пропоную відкрити нову сторінку співпраці між нашими країнами, і ми говоримо не про перешкоди, а про можливості й синергію. Про те, чого можемо досягти разом, застосовуючи технології, ресурси і знання Польщі в Україні. У нас у майбутньому великий потенціал для експорту на треті ринки», — наголосив Віталій Коваль.

Міністр зауважив, що польський агросектор разом з переробкою втричі більший, ніж відповідний сектор агровиробництва та переробки в Україні. Зокрема, за десять місяців 2024 року Польща експортувала в Україну продукції на 5 млрд 651 млн дол. Україна за цей період експортувала в Польщу на 4 млрд 15 млн дол. За його словами, 2023 року Польща експортувала до нас лише мінеральних добрив на 354 млн дол. Серед інших продуктів дизель, насіння, сільськогосподарська техніка. Міністр наголосив, що і в українській агропродукції є велика частина тих товарів, які Польща постачає в Україну.

Віталій Коваль запросив польський бізнес відкривати спільні підприємства агропереробки в Україні. Наприклад, з перероблення бобових культур, виготовлення кормів для тварин, біоетанолу. Він подякував Міністерству сільського господарства і розвитку села Польщі, Асоціації бобових України, Польсько-українській господарчій палаті, Посольству України в Польщі за організацію форуму, повідомляє Мінагрополітики.