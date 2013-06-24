Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Народної скупщини Республіки Сербія Аною Брнабич.

«Ми дуже вдячні Александру Вучичу, з яким періодично проводимо телефонні розмови, маємо зустрічі. Говорили про членство в Євросоюзі, виклики та про те, як підтримати один одного. Ми готові підтримувати країни Західних Балкан і наших друзів з Молдови. І розраховуємо на вашу країну, що вона підтримає Україну», — зазначив Володимир Зеленський.

Сторони детально обговорили процес європейської інтеграції, що є стратегічною метою для України та Сербії.

«Рада бути в Україні, і ми й надалі наполегливо працюватимемо над продовженням нашої співпраці, особливо в напрямі європейської інтеграції», — запевнила Анна Брнабич.

Володимир Зеленський окремо відзначив сприяння першої леді Сербії Тамари Вучич, її участь у самітах перших леді та джентльменів та увагу до проблеми українських дітей, яких викрала росія.

«Немає жодної країни, яка могла б самостійно повернути всіх дітей. Саме тому ми розраховуємо на коаліцію різних країн, лідерів, урядів і парламентів», — наголосив він, повідомляє Офіс Президента.