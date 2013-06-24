Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 4 травня 2023 року зустрівся у Митрополичому домі з головою наглядової ради ТОВ «Київський БКК» Юлією Ярмоленко та директором ТОВ «Київський БКК» Віктором Поліщуком. У зустрічі також взяв участь військовий капелан священник Борис Кутовий.

Сторони обговорили співпрацю задля підтримки воїнів – оборонців України, а також різноманітні благодійні проєкти, спрямовані на допомогу вимушеним переселенцям та дітям українських військовослужбовців.

«Ми покликані виказувати свою любов і шану тим, хто щодня ризикує задля нашого захисту найдорожчим – своїм життям. Також наша увага має приділятися дітям, які постраждалих від російської агресії, адже вони особливо потребують підтримки у непростий час війни», – зазначив Предстоятель ПЦУ.

За матеріалами Пресслужби Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ)