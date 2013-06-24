Міністр енергетики Герман Галущенко у Брюсселі обговорив із членом Європейської комісії комісаром з питань енергетики та житлового господарства Деном Йоргенсеном і віцепрем’єр-міністром — міністром економіки Словаччини Денісою Саковою питання співпраці для енергетичної стабільності і безпеки.

Герман Галущенко поінформував партнерів про руйнівні наслідки останніх російських атак на об’єкти критичної інфраструктури України, зокрема для газового сектору. У цьому контексті сторони обговорили українські потреби в енергоносіях та питання імпорту природного газу з європейських країн-сусідів.

«Ворог активізував атаки на об’єкти нашої газової інфраструктури, зокрема видобуток і компресорні станції. На жаль, це має наслідки. Тому ми дякуємо європейським партнерам за підтримку в ці складні часи і вкотре наголошуємо, що росія використовує енергетику як зброю, тому ЄС має бути максимально консолідованим для протидії російському тиску», — зазначив міністр.

Окремо йшлося про диверсифікацію джерел та маршрутів постачання природного газу в Україну та Словаччину, а також розвиток необхідної інфраструктури, повідомляє Міненерго.