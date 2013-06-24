Автомобільний концерн Volkswagen запропонував штату свого підрозділу в російському Нижньому Новгороді добровільно розірвати трудові угоди протягом червня з виплатою 5-6 окладів.

Про це повідомляє «Коммерсант»із посиланням на російську профспілку працівників компанії, передає Укрінформ.

Йдеться про 200 працівників контрактного складання Volkswagen та Skoda на базі групи ГАЗ. Майданчик перебуває у простої з 3 березня, випуск на ньому навряд чи відновиться через чинні американські санкції щодо ГАЗу.

За пропозицією «Фольксваген Груп Рус», працівники, які розірвуть контракт до 17 червня, можуть отримати шість окладів, до 29 червня – лише п'ять. Також їм запропонують медичне страхування до кінця 2022 року та особисте IT-обладнання.

Зазначається, що це «перша відома програма добровільного звільнення від початку кризи». При цьому в компанії стверджують, що "масового скорочення для працівників Нижнього Новгорода немає".

Виробничий графік лінії Skoda на ГАЗі передбачає простій до середини вересня, проте це лише формальність – санкції навряд чи дозволять відновити роботу. Крім того, за даними видання, VW довів до своїх дилерів інформацію, що у 2022 році складання в росії, у тому числі і на власному майданчику у Калузі, не буде. Але й залишати ринок марка VW поки що не хоче, кажуть джерела «Коммерсанта».

Volkswagen, як і багато інших іноземних автовиробників, припинив постачання автомобілів російським дилерам на початку березня на тлі війни в Україні. Джерела ЗМІ прогнозували, що заводи Volkswagen у Калузі та Нижньому Новгороді відновлять роботу влітку 2022 року.

Загальний обсяг продажу Volkswagen Group у росії у 2021 році становив 199,2 тисячі автомобілів. З них на російських заводах було випущено 170,3 тисячі.

24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та сіл. ЗСУ, Національна гвардія, сили Територіальної оборони та весь український народ чинять спротив російським військам і завдають їм великих втрат.

Після початку війни проти росії було запроваджено масштабні санкціїз боку світової спільноти.