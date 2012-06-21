Президент України Петро Порошенко пропонує наступного року збільшити рівень мінімальної зарплати до 4,1 тис. грн.
Як передає УНІАН, про це глава держави повідомив піл час виступу на Другому всеукраїнському форумі об'єднаних громад «Ініціативи, що змінюють життя» в Києві.
«Два року тому ми кардинально, майже вдвічі, знизили єдиний соціальний внесок. Зараз можемо говорити про об’єктивний і очевидний позитивний ефект. Як і від збільшення вдвічі мінімальної зарплати, пам’ятаєте скільки нас критикували, що це буде і бізнес душити, і зажене в тінь, навпаки — вивело з тіні. Це рішення, яке було запроваджене на початку цього року, з 1600 грн 3200 грн, — це безпрецедентне рішення в умовах України.
Це правильне рішення, і на моє переконання, його слід продовжувати», — заявив він.
«Я хотів подякувати уряду і прем’єр-міністру, що є відповідна реакція на моє звернення у проекті держбюджеті і за підсумками покращення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету — ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або трьох кварталів і прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4,1 тис. грн», — додав президент.
УНІАН