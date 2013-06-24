Сполучені Штати відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН з нагоди третьої річниці вторгнення Росії в Україну, яка підтримує територіальну цілісність Києва і засуджує російську агресію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на три дипломатичні джерела.

Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, з яким ознайомилося агентство Reuters, засуджує російську агресію і підтверджує прихильність «суверенітету, незалежності, єдності і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

«У попередні роки Сполучені Штати послідовно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні», - повідомило одне з неназваних джерел.

Перше дипломатичне джерело поінформувало, що резолюцію підтримують понад 50 країн, відмовившись назвати їх.

Зазначається, що США були співавторами майже усіх резолюцій ООН на підтримку України проти Росії протягом усього часу війни. Втім, зауважує видання, Вашингон ще може змінити свою думку.

«Наразі ситуація така, що вони (США - ред.) не підпишуть її (резолюцію – ред.)», - зазначило інше дипломатичне джерело, додавши, що докладаються зусилля, аби заручитися підтримкою резолюції інших країн, у тому числі країн Глобального Півдня.

У матеріалі йдеться, що голосування в ООН все ще може відбутися без підтримки США, але може бути менше шансів на те, що воно отримає широку підтримку у Генасамблеї.

Як повідомляв Укрінформ, Організація Об’єднаних Націй (ООН) заявила у четвер, що не вважає Президента України Володимира Зеленського нелегітимним главою держави.