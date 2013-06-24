Міністр молоді та спорту Матвій Бідний поділився підсумками свого візиту в Португалію на конференцію міністрів спорту країн Ради Європи. Він наголосив, що цей захід став важливою віхою для України у боротьбі проти російської агресії на міжнародній спортивній арені.

«Це був надзвичайно важливий і успішний захід для України. Ми змогли посилити нашу позицію на міжнародній арені», — зазначив Матвій Бідний. У фінальній резолюції вдалося закріпити пункт про засудження російської агресії та підтримку відсторонення спортсменів з росії та білорусі від міжнародних змагань.

Уперше в історії Ради Європи на конференції було запроваджено «Молодіжну ініціативу», й Україна запропонувала кандидатуру Ярослави Магучіх. «Ми запропонували нашу олімпійську чемпіонку та рекордсменку світу Ярославу Магучіх, яка одразу стала центром уваги», — підкреслив міністр.

Він розповів про своє обрання до виконавчого комітету Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА). «Це велика честь і відповідальність для мене — представляти країни Ради Європи у ВАДА. Це ще одне визнання успіхів, яких ми досягли у трансформації наших антидопінгових інституцій. Плани на майбутнє — зробити антидопінгову політику ще більш відкритою, доступною та зрозумілою для спортсменів і тренерів», — зазначив він.

Матвій Бідний додав, що велика частина порушень виникає через необізнаність, тому потрібно працювати над інформуванням спортсменів.

На питання про реєстр російських спортсменів-пропагандистів на порталі «Війна і санкції» міністр відповів: «Ми послідовно працюємо над створенням таких ресурсів, щоб доводити нашу позицію й аргументувати необхідність відсторонення російських спортсменів. Їх використовують як інструмент гібридного впливу, тому доки триває війна, їх слід позбавити можливості виступати на міжнародній арені», повідом ляє Мінмолодьспорт