У селі Гора Щербанівської ОТГ і в Решетилівці на умовах співфінансування з обласного бюджету спорудять треки для занять екстремальними видами спорту. Під них уже відвели певну територію, рельєф якої цілком дає змогу це зробити. Нові треки використовуватимуть для занять мотокросом, там їздитимуть на багі, спортивних автомобілях. Проводитимуть кубки України та змагання для кантрі-кросу та джип-спринту. Базу для тренувань екстремалів створять разом із федерацією автомобільного спорту Полтавщини.
Реалізація такого проекту — нагальна потреба. Адже на цьогорічному чемпіонаті України з кантрі-кросу, який пройшов у Дніпрі й Харкові, змагалися 15 спортсменів з Полтавщини. Це половина всіх учасників. А відповідної бази для їхніх тренувань в області немає.