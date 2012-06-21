Як свідчать матеріали кримінальних проваджень, розслідування в яких проводять правоохоронні органи, тих, хто хоче поживитися за державний рахунок під час проведення дорожніх робіт, ще вистачає.
Директора філії «Уманська ДЕД» ДП «Черкаський облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», як повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, звинувачують у розтраті коштів в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки керівник учинив розтрату на загальну суму понад 650 тис. гривень. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні розпочато за матеріалами управління Служби безпеки України в Черкаській області та здійснювалося слідчими Головного управління Національної поліції в Черкаській області під процесуальним керівництвом працівників прокуратури Черкаської області.
За вчинене службовій особі загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Обвинувальний акт стосовно директора товариства, який привласнив бюджетні кошти під час виконання дорожніх робіт у м. Сміла, прокуратура також скерувала до суду. Як свідчать матеріали провадження, під час капітального ремонту дорожнього покриття на вулиці Жовтневій (нині Тараса Шевченка) керівник підприємства підробив офіційні документи та вніс у них неправдиві відомості. Як наслідок, бюджет утратив понад 200 тисяч гривень. За скоєне правопорушення, роз’яснили в прес-службі прокуратури, керівника фірми можуть позбавити волі на термін від п’яти до восьми років. Також — до трьох років заборонити йому обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. І конфіскувати майно.