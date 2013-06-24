В Україні розпочинається комунікаційна кампанія «Обираємо бути українцями», що закликає утверджуватися через свідомі вчинки: піклуватися про родину, підтримувати спільноту, зберігати культуру, дбати про своє здоров’я. Країна нині стикається із серйозними демографічними викликами, тому як ніколи потребує єдності та спільних зусиль кожного громадянина.

Ця ініціатива — частина Стратегії демографічного розвитку до 2040 року, яку розробило Мінсоцполітики та схвалив уряд торік. Інформаційна кампанія, ініційована Міністерством соціальної політики за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення та уряду Великої Британії, спрямована на підвищення обізнаності та стимулювання конкретних дій, що допоможуть подолати демографічні виклики та зміцнити суспільну згуртованість. Це не просто інформаційна ініціатива, а заклик до реальних змін, які формують стале перспективне майбутнє країни, засноване на свідомому виборі.

«Можна народитися українцем і мати відмітку в паспорті. Але тільки нині, під час війни, ми чи не вперше робимо цей свідомий вибір — бути українцями. І цей вибір має значення. Кожен, хто сьогодні працює, створює, підтримує родину та допомагає іншим, робить внесок у зміцнення держави. Ми вдячні кожному, хто свідомо обирає залишатися українцем у найскладніший період сучасної історії, адже саме ці люди творять майбутнє нації», — наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Піклуватися про родину, підтримувати спільноту, допомагати тим, хто цього потребує, — вибір. Говорити українською, берегти культуру та передавати її наступним поколінням — вибір. Вкладати зусилля у своє здоров’я та добробут, щоб мати сили розвивати країну, — вибір. Сприяти створенню безбар’єрного суспільства, підтримувати батьківство, дбати про довголіття — вибір. Саме такі щоденні рішення формують нашу ідентичність та майбутнє України.

Україна стикається із серйозними демографічними викликами: низька народжуваність, масштабна міграція, старіння населення та скорочення працездатної частини суспільства. Перший етап кампанії — відеоманіфест, який через реальні людські історії акцентує на необхідності змін та розкриває ключові напрями стратегії: рівні можливості для всіх. Суспільство майбутнього — це підтримка, інклюзивність і прийняття різноманіття; підтримка народжуваності та родин. Доступ до якісної медицини та соціальних послуг, створення умов для комфортного батьківства, активне довголіття. Профілактика здоров’я, економіка догляду, вікове різноманіття у бізнесі та нові можливості для самореалізації.

Міністерство соціальної політики разом з іншими відповідальними органами влади, громадським середовищем, експертами впроваджує ініціативи, які допомагають будувати сильне згуртоване суспільство. Це підтримка родин з дітьми, розвиток програм перекваліфікації для людей 45+, робота над створенням системи догляду, яка відповідає сучасним викликам, розширення доступу до послуг з поліпшення репродуктивного здоров’я, повідомляє Мінсоцполітики.