Днями відбулася зустріч представників Міністерства економіки з делегацією Великої Британії. Ішлося про подальші плани довгострокової співпраці щодо зусиль з реконструкції та відновлення України; зростання економіки, розроблення промислової та інвестиційної стратегій; розширення програм підтримки від Великої Британії в різних галузях; підготовку до Конференції з відновлення України 2025 (URC 2025) в Римі.

Партнери наголосили, що допомога з відбудови України лишається для британського уряду пріоритетною і це найбільша міжнародна програма, яку нині реалізує Сполучене Королівство.

«Підтримка Великої Британії дуже важлива, її ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни. Тепер активно співпрацюємо у напрямі довгострокового планування для відновлення України, долучаємо наших партнерів до розроблення економічних реформ і проєктів з реконструкції. Сполучене Королівство підтримує Україну в різних галузях: це і допомога МСП, й ініціативи з розширення можливостей жінок на ринку праці, і співпраця в галузі цифрової торгівлі, що сприяє зміцненню економічних зв’язків між нашими країнами. І звісно, ми дуже б хотіли, щоб Велика Британія стала лідером з інвестицій в економіку України», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Окремо обговорили можливості із залучення інвестицій, зокрема через приватизацію та державно-приватне партнерство. Юлія Свириденко наголосила: щоб економіка швидше зростала, потрібно ще більше спростити правила для підприємців і створити нові стимули для бізнесу та інвесторів.

Британська сторона зазначила, що пріоритетними галузями в довгостроковій економічній співпраці є промисловість, енергетика і будівництво. Важливою для пришвидшення інвестицій залишається підготовка якісних інвестиційних проєктів, повідомляє Мінекономіки.