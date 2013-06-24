У місті Буча Київської області відбувся форум «Реформи. Децентралізація. Євроінтеграція», учасники якого обговорили продовження реформи місцевого самоврядування та організації територіальної влади в Україні. Участь у заході взяли представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їхніх асоціацій, народні депутати України, представники міжнародних організацій та експерти. На форумі презентували звіт Ради Європи щодо стану реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив: дуже символічно, що такий форум проходить саме в Бучі, місті, яке пережило окупацію, а тепер знову стало прикладом зростання та розвитку.

«Спроможні та згуртовані громади — запорука стійкості України. Мінрозвитку зосереджує зусилля для підвищення спроможності громад і впровадження євроінтеграційних процесів на місцях. Приклад відновлення Бучі — це приклад успішності реформи з децентралізації. Цей факт підтверджує і звіт Ради Європи», — сказав Олексій Кулеба. Окремо Мінрозвитку звернулося до представників чотирьох всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування із проханням надати пропозиції до нової редакції Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яку планують презентувати навесні 2025 року.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін зазначив, що концепцію буде розроблено разом із профільним парламентським комітетом, асоціаціями органів місцевого самоврядування, громадськістю і в березні винесено на розгляд Кабінету Міністрів України.

«За кілька днів ми розпочнемо консультації: спочатку — у вузькому форматі, а згодом проведемо широке громадське обговорення. У підсумку плануємо вийти на зважений стратегічний документ, який має бути не гіршим за чинну концепцію, яка довела, що закладені в ній положення були правильними. Реформу нині високо оцінюють не лише в Україні, а в усьому цивілізованому світі», — сказав Олексій Рябикін.

Президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марк Коолс зазначив, що концепція, яку ухвалили 2014 року, — важливий документ, що проклав шлях до визначних досягнень реформи в Україні. Проте виклики залишаються актуальними, а широкомасштабне російське вторгнення посилило їх, дестабілізуючи місцеві бюджети та спричинивши необхідність тимчасового створення військових адміністрацій.

«Ми високо оцінюємо зобов’язання української влади оновити довгострокове бачення системи багаторівневого врядування в Україні після війни. Одна із ключових наших рекомендацій — те, що оновлена концепція має бути підсумком широких консультацій. До цього процесу мають бути долучені державна влада та місцеве самоврядування, незалежні експерти та громадянське суспільство. Рада Європи готова підтримати цю важливу роботу. Оновлена концепція має ґрунтуватися на фундаменті, закладеному в документі 2014 року, враховуючи нові та поточні виклики», — сказав Марк Коолс. Присутні на форумі міжнародні партнери зазначили, що за десять років реформи місцеве врядування в Україні значно зміцніло і вже не раз доводило спроможність долати величезні виклики. Партнери запевнили, що й надалі підтримуватимуть Україну на шляху розвитку місцевого самоврядування. Про це зокрема сказали Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн, а також директор Місії USAID в Україні Джулі А. Конен.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій