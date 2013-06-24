Кабінет Міністрів України 10 січня спростив процедуру надання статусу критично важливих для економіки операторів газорозподільних систем. Зміни стосуються підприємств, які забезпечують стабільне функціонування систем газопостачання в умовах особливого періоду. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ключові зміни для операторів газорозподільчих систем:

Відтепер для бронювання працівників операторів не застосовується вимога до рівня щомісячної заробітної плати понад 2,5 мінімальних зарплат за останній календарний квартал.

Операторам надана можливість обирати критерій щодо розміру нарахованої середньої зарплати працівників – не менше розміру середньої у регіоні за IV квартал 2021 р., як одного з трьох обов’язкових критеріїв.

«Це рішення дозволить підприємствам швидше отримати необхідний статус і забезпечить їх ефективну роботу для стабільного газопостачання в умовах надзвичайних ситуацій», — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Як підприємствам отримати статус критично важливих:

Підготуйте документи відповідно до нових критеріїв.

Подайте заявку до Міністерства енергетики.

Зачекайте на рішення комісії, яка регулярно розглядає запити.

Нагадаємо, що робота сервісів була тимчасово зупинена після кібератаки на реєстри Міністерства юстиції України, яка сталася 19 грудня 2024 року.

У відповідь на цю ситуацію Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити чинні бронювання військовозобов’язаних від мобілізації на один місяць автоматично.

Нагадаємо: для забезпечення безперервності бронювання працівників критичних підприємств таким підприємствам необхідно отримати статус критичності за новими критеріями та здійснити бронювання через портал «Дія» до 28 лютого включно.

Алгоритм бронювання працівників через портал «Дія»:

Зайдіть до кабінету громадянина на порталі «Дія».

Оберіть опцію «Подати заяву».

Вкажіть інформацію про кандидатів для бронювання.

Підтвердіть відповідність заробітної плати працівника встановленим нормам.

Перевірте заяву та підпишіть її.

Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет.

Послуга бронювання реалізується у співпраці Міністерства цифрової трансформації, Міністерства економіки та Міністерства оборони України за підтримки проекту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev. Партнер проекту — Фонд «Східна Європа».