Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерство транспорту Чехії домовилися про спрощення відкриття автобусних маршрутів між країнами. Зокрема, скасовано необхідність мати паритетного партнера з суміжної країни та визначено граничні терміни погодження маршруту й отримання дозволу на нього до 4 місяців. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідне рішення погодили на засідання змішаної комісії за участі міністерств обох держав.

«Зростання попиту на автобусні перевезення вимагає від держави забезпечити ефективний процес відкриття нових маршрутів, щоб ринок міг швидко реагувати на запит пасажирів. Чехія – одна з найбільш популярних країн у питанні автобусного сполучення, тому спільно з чеськими колегами ми спростили процедуру відкриття маршрутів. У першу чергу ми прибираємо норму про необхідність паритетного партнера, як таку, що ускладнює процедуру, та фіксуємо чіткі часові рамки, щоб перевізник міг планувати свою діяльність. Впевнений, що це рішення покращить транспортну доступність, збільшить обсяг пасажирських перевезень та сприятиме активізації бізнесу», — зазначив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Протоколом засідання зафіксовано, що погодження маршруту та видача дозволу перевізнику мають відбуватися у термін не більше чотирьох місяців. Також визначено канали комунікації для погодження нових маршрутів.

Окрім цього, на засіданні комісії було проведено верифікацію мережі автобусних маршрутів між країнами. Чехія стала першою державою, з якою Україна забезпечила повну відповідність регулярних автобусних маршрутів.

Нагадаємо, цьогоріч про можливість безпаритетного виконання пасажирських перевезень для українських компаній було домовлено з Словаччиною.