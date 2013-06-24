Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавства, що спрощують реєстрацію та ведення виноробного бізнесу. Відповідний законопроект (№9030) народні депутати України підтримали в другому читанні та в цілому на засіданні 9 серпня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Спростити реєстрацію бізнесу для малих виноробів рекомендувала Міжвідомча робоча група з дерегуляції під співголовуванням Першого віцепрем'єр-міністра України – Міністра економіки Юлії Свириденко. Зокрема, малі виробники вина та винної продукції скаржились на складнощі з отриманням ліцензій на алкоголь та завелику кількість звітності, яку необхідно складати щомісяця.

Що саме зміниться?

запроваджуються полегшені умови для ведення бізнесу малими виробниками вина (тими, що за повним циклом виробляють та розливають вино та винні напої обсягом не більше 10 тис. декалітрів на рік з виноматеріалів власного виробництва або придбаних (за умови, що придбана сировина – плоди, ягоди, виноград, мед – має виключно українське походження);

малим виробникам вина буде необхідно лише подати заяву на видачу ліцензії і квитанцію про сплату за ліцензію;

малі виробники вина, що виробляють продукт з власних матеріалів, здійснюватимуть оптову торгівлю без ліцензії на опт;

всі малі виробники вина здійснюватимуть роздрібну торгівлю без ліцензії на роздріб;

для малих виробників вина скасовується обов'язкова атестація;

ліцензія на опт для малих виробників вина коштуватиме 30 тис. грн, замість 500 тис. грн;

малі виробники вина тепер подаватимуть звітність щороку, а не щомісяця;

дозволяється розлив вина та винних напоїв у металеві банки та кеги (як це заведено в Європі та США).

Також Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про “Про виноград та продукти виноградарства” (№9139). Після ухвалення закону та набуття ним чинності профільне законодавство буде приведене у відповідність із нормами ЄС. Зокрема буде:

уніфіковано терміни та визначення, класифікацію сортів винограду та вимоги до виробництва продуктів виноградарства та виноробства;

визначено механізм захисту на території України географічних зазначень;

ухвалено створення єдиного державного “Виноградарсько-виноробного реєстру”;

передбачено можливість державної підтримки виноградарства та виноробства;

встановлено принципи проведення перевірок виробництва виноробної продукції, визнано контролюючі установи та їх повноваження, конкретизовано санкції, які встановлюються за порушення вимог закону.

Загалом за 6 місяців реформи дерегуляції Уряд переглянув понад 1000 інструментів регулювання роботи бізнесу. До МРГ, створеної в січні 2023, увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби. До роботи МРГ залучені експерти Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”, USAID/UKAid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».