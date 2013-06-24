Американська компанія Tetra Tech, що є виконавцем одного з проектів міжнародної технічної допомоги Україні, що фінансується Урядами США та Канади, передала Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ) чотири машини для розмінування GCS-100 з комплектом навісного обладнання, тягачі для перевезення цих машин, екскаватори JCB та мікроавтобуси для персоналу. Загальна вартість закупленого обладнання склала понад $5,8 млн. У передачі техніки взяли участь пані Посол США Бріджит Брінк, Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев, заступник Міністра оборони України Юрій Джигир, голова Адміністрації ДССТ бригадний генерал Олександр Яковець. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Гуманітарне розмінування – основа для відновлення країни. Про відбудову можна говорити лише тоді, коли люди зможуть безпечно ходити по своїй землі, очищеній від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Саме тому гуманітарне розмінування є одним із пріоритетів Плану дій Уряду та ключовим пунктом Стратегії протимінної діяльності України. Перед нами величезний виклик, і підвищення наших спроможностей в розмінуванні, в тому числі завдяки допомозі наших партнерів, дасть змогу швидше очистити наші землі. Ми вітаємо те, що частину обладнання партнери закупили в українських виробників, бо це вже зараз допомагає українській економіці розвиватися», – сказав Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Окрім техніки та обладнання, Tetra Tech передає Державній спеціальній службі транспорту також комплект індивідуального захисту для саперів, які працюватимуть із машинами для розмінування. Фахівці ДССТ, які працюватимуть з машинами для розмінування, пройшли навчання в школі Tetra Tech, яка працює в Україні.

Частина обладнання, яке закупили партнери, зроблене в Україні. Зокрема, це засоби індивідуального захисту, лафети для перевезення машин для розмінування та бронювання екскаваторів. Це частина зусиль Міністерства економіки в рамках ініціативи «Зроблено в Україні».

«Ми сьогодні передаємо обладнання на майже 6 мільйонів доларів, що допоможе Державній службі спеціального транспорту ще швидше розміновувати територію. Загалом США вже передали Україні допомоги в сфері гуманітарного розмінування на 180 мільйонів доларів і це найбільша допомога, яку США надавали іншим країнам на протимінну діяльність», – заявила пані Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Сполучені Штати є ключовим партнером України за напрямком протимінної діяльності. Обсяг фінансування ними проектів в сфері ПМД з початку повномасштабного вторгнення складає понад 210 мільйонів доларів США. Йдеться як про вже виконані проекти, так і ті, що тільки будуть реалізовані. Більша частина коштів, виділених США, направлена на нарощування потенціалу України в протимінній діяльності.

«Компанія Tetra Tech не лише допомагає Україні технікою, але й активно навчає наших фахівців. На сьогодні вже як мінімум у восьмому навчальному центрі підготовлено шість сотень спеціалістів, які отримали міжнародні сертифікати. Тому на техніці, яку передають нам партнери, працюватимуть добре навчені, підготовлені фахівці, що тільки прискорить розмінування наших земель», – розповів заступник Міністра оборони України Юрій Джигир.

Нагадаємо, що координує питання гуманітарного розмінування Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко. Міністерство економіки України забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань протимінної діяльності в частині гуманітарного розмінування.

Довідково

GCS-100 – дистанційно керована легка машина для розмінування, яка може ефективно розчищати територію від протипіхотних мін навіть у важкодоступних місцях. Має три типи насадок: культиватор, який дозволяє здійснювати підготовку ґрунту на глибину до 20 см, робочий орган молоткового типу для розмінування та стріла-маніпулятор, завдяки якій можна вилучати не розірвані касетні снаряди, ракети тощо. В день здатна очищати до 5000 кв. м території.

Державна спеціальна служба транспорту станом на 16 липня обстежила понад 115 тисяч гектарів території та знищила понад 178 тисяч вибухонебезпечних предметів.