На тлі глобальних зусиль різних країн зі зменшення наслідків продовольчого дефіциту, росія своїми діями щодо припинення участі в «зерновій» угоді, а також нових ударів по українських портах та інфраструктурі, прагне перетворити продовольство на зброю.

Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН у понеділок представник США посол Джеффрі Де Лаурентіс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Партнери в Африці, Азії, на Американських континентах і в Європі докладають спільних зусиль, щоби зміцнити життєстійкість глобальних продовольчих систем. Разом з тим, росія демонструє готовність перетворити продовольство на зброю», - наголосив представник США.

Він нагадав, що, за даними ООН, на початку 2022 року конфлікти, COVID-19 та наслідки кліматичної кризи вже створили умови гострого продовольчого дефіциту для 190 мільйонів людей. Після того, як путін розв’язав агресію проти України, зараз ще 70 мільйонів людей можуть поповнити цю сумну статистику.

Дії рф впливають на країни з низьким та середнім рівнем доходів, - зауважив американський дипломат. Крім того, по всьому світу зростають ціни на продовольство, що призводить до загострення гуманітарної кризи та посилення загроз для глобальної продовольчої безпеки.

У цьому зв’язку він закликав росію поновити участь у ініціативі щодо вивезення зерна через Чорне море, щоби люди по всьому світу могли уникати загроз продовольчої кризи.

Представник делегації США також акцентував увагу, що рф продовжує здійснювати атаки по українських портах та інфраструктурі.

«Дозвольте ще раз чітко підкреслити те, що ми говорили вже багато разів. Існує лише один спосіб, щоби розв’язати проблему численних розривів у ланцюгах продовольчих поставок, які спричинив цей конфлікт: росія повинна припинити свою війну та вивести свої сили з України», - підкреслив представник США.

Нагадаємо, у понеділок російські загарбники обстріляли два портових цивільних буксири, задіяних у транспортуванні баржі із збіжжям. Внаслідок цього виникла пожежа, двоє членів екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – невідома.