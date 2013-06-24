Адміністрація президента США докладає комплексних зусиль для пом’якшення наслідків інфляції, зокрема суттєвого стрибка цін на пальне в умовах, коли розв'язана путіним війна проти України дестабілізує енергетичний ринок та світову економіку в цілому.

Про це заявляє Білий дім у Твіттері, передає Укрінформ.

«Оскільки найбільш впливовим чинником інфляції стала війна путіна проти України, президент СШАвжив заходів, щоби пом’якшити наслідки «путінського» стрибка цін для звичайних сімей»,- зазначається у повідомленні.

Ці заходи охоплюють, зокрема, три головні кроки, зауважується в іншому дописі.

Зокрема, оголошено про вивільнення 1 мільйона барелів нафти на добу зі стратегічного нафтового резерву США. Крім того, Вашингтон доклав зусиль, щоби «згуртувати союзників» у всьому світі для вивільнення загалом 240 додаткових мільйонів барелів нафти. Паралельно адміністрація Байдена розширила доступ до біопалива, що також спрямовано на зниження цін на пальне, зокрема у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, США та глобальна економіка в цілому впродовж останніх місяців переживають небувалу інфляцію. Головним чином на це впливає пікове зростання цін на пальне, а також суттєве здорожчання продовольства. У Білому домі називають основними причинами такої ситуації наслідки пандемії, які суттєво загострила війна росії проти України.