Першого космонавта незалежної України поховають на Байковому кладовищі у п'ятницю, 2 лютого, о 14.00.
Як стало відомо «Урядовому кур'єру», панахида по Леонідові Каденюку розпочнеться о 8.30 ранку, 2 лютого, у Володимирському соборі на бульварі Тараса Шевченка в Києві.
Про це «Урядовий кур'єр» повідомили родичі померлого.
Після цього церемонія прощання з першим космонавтом України відбуватиметься в клубі Кабінету Міністрів України (вул. Інститутська, 7) з 11.00 до 13.00.
Поминальний обід відбудеться в готелі «Київ» о 16.00.
Як уже повідомляв «Урядовий кур'єр» напередодні дня народження Леоніда Костянтиновича газета опублікувала інтерв’ю з космонавтом.