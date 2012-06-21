Верховна Рада України ухвалила законопроект про призначення дострокової пенсії членам сімей загиблих під час Революції Гідності.
Про це повідомляє інформаційне агентство "Українські новини".
За відповідний законопроект №7429 проголосували 248 нардепів (при мінімально необхідних 226).
Дострокова пенсія буде призначена чоловікам/дружинам (якщо вони не вступали в повторний шлюб), дітям (якщо вони стали інвалідами до набуття повноліття) та батькам загиблих, або тих, хто помер унаслідок поранень, контузій чи інших пошкоджень здоров'я, отриманих під час Революції Гідності.
Пенсії будуть призначені наступним чином:
— для чоловіків: після досягнення 55 років; наявність страхового стажу не менше 25 років;
— для жінок: після досягнення 50 років; наявність страхового стажу не менше 20 років.
Людмила Денисова, голова комітету парламенту з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, заявила, що в разі прийняття та набуття чинності закону, дострокову пенсію отримають 63 людини.