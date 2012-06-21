29-го квітня 2020 го року з нашою планетою зблизиться астероїд (52768) 1998 OR2, що представляє собою досить велике небесне тіло. За даними тематичного порталу V-kosmose.com, довжина астероїда перевищує 4 кілометри, а його ширина становить 1,8 км.
Астероїд (52768) 1998 OR2 робить повний оберт навколо Сонця за три роки і вісім місяців. Після виявлення в 1998 році це небесне тіло було віднесено до групи навколоземних астероїдів, відомих як Амури, але коли (52768) 1998 OR2 перетинає орбіту Землі, то стає частиною групи Аполлон.
За словами астрономів, орбіта потенційно небезпечного астероїда добре вивчена, тому ймовірність того, що (52768) 1998 OR2 зіткнеться із Землею, відсутня. Небесне тіло розминеться з нашою планетою в 6,289 мільйонах кілометрів (це 16,36 дистанцій між Землею і Місяцем).
Максимальне зближення цього астероїда з Землею відбудеться в квітні 2079-го року, коли (52768) 1998 OR2 наблизиться до нашої планети на чотири з половиною дистанції між Землею і Місяцем (тобто, на 0.0118 астрономічних одиниць). Але ризику зіткнення не буде навіть у 2079 році. Астрономи додають, що навколо орбіти Землі є безліч потенційно небезпечних астероїдів, багато з яких до цих пір не відкриті, але конкретно боятися (52768) 1998 OR2 не варто.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»