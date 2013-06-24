У Києві 4 вересня за участі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбувся круглий стіл щодо стану енергетики та підготовки до опалювального сезону. У ньому взяла участь делегація зі США на чолі із заступником радника Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джонатаном Файнером. З українського боку — міністри, представники Офісу Президента, керівники енергетичних компаній та голови обласних військових адміністрацій.

«Стан енергетики — один з найбільших викликів для України після безпеки та оборони. З перших днів війни росія атакує наші енергетичні об’єкти. З кінця березня ми втратили понад 9 ГВт встановленої потужності. Україна робить усе можливе, щоб компенсувати ці втрати та підготуватися до проходження зими», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зробив акцент на трьох ключових напрямах, за якими уряд і місцева влада працюють. Ідеться про відновлення та ремонти всього, що підлягає відбудові, акумулювання допомоги від міжнародних партнерів та будівництво системи децентралізованої генерації. Тут уряд планує створити сотні малих об’єктів генерації, які будуть менш вразливими для російського терору.

Окремо учасники зустрічі обговорили потреби України, які значно зросли після останніх ворожих атак.

«Вдячні США за оголошення нового фінансування для енергетичної допомоги обсягом 500 мільйонів доларів на додачу до 324 мільйонів доларів, оголошених раніше. Ці кошти підуть на енергетичні потреби України», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував адміністрації Президента США й Конгресу за безпрецедентну підтримку, яка стала життєво важливою для України в ці складні часи, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.