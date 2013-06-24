У вівторок, 1 квітня, офіційно стартував другий етап прийому заявок на участь у програмі "Ветеранський спорт", яку реалізує Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ця ініціатива надає можливість ветеранам та ветеранкам отримувати щоквартальну фінансову допомогу в розмірі 1 500 грн для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури.

“Ветеранський спорт – найкраще втілення вислову "спорт – це життя". Він не лише зміцнює фізичну форму та покращує психічний стан ветеранів, а й створює середовище для спілкування та підтримки. Ми бачимо, як змінюється їхній настрій, самопочуття, впевненість у собі – і це стосується як тих, хто просто відвідує спортзал, так і тих, хто бере участь у змаганнях. Запрошую всіх долучитися до наступних етапів наших змагань і відчути цю неймовірну силу та енергетику. Координація ветеранського спорту по всій країні – один із пріоритетів Мінветеранів. Сьогодні ветерани й ветеранки займаються найрізноманітнішими видами спорту: футболом, регбі, баскетболом – як на кріслах колісних, так і без них, адже ветеранський спорт – не завжди спорт адаптивний. Це поштовх для всіх ветеранів зробити крок уперед, вийти з дому і подбати про своє фізичне й ментальне здоров’я”, - наголосила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

У першому кварталі 2025 року цією можливістю скористалося близько 22 тисяч ветеранів та ветеранок.

“Ветеранський спорт” набирає обертів, залучаючи все більше Захисників і Захисниць до активного способу життя. Це не лише фізичне відновлення, а й загартованість, психологічне розвантаження та єднання у ветеранському ком’юніті. За перший квартал до програми долучилися 25 тисяч ветеранів й ветеранок, близько 22 тисяч уже скористалися фінансовою підтримкою для занять спортом. Наша мета – 100 тисяч учасників. Тож подавайте заявки через Дію та змінюйте своє життя на краще”, - зазначив заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько

Підтримка на програму “Ветеранський спорт” – перша монетизована пільга для ветеранів та ветеранок, яка реалізується через Дію.