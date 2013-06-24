«Україна рішуче налаштована реформувати систему оборонних закупівель відповідно до найкращих практик НАТО. Під час цього процесу ми працюємо безпосередньо з нашими міжнародними партнерами. Завдяки цьому вже досягли значного прогресу», — заявив тимчасово виконувач обов’язків директора департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, зустрічаючись із директором управління оборонного і безпекового співробітництва НАТО Пірсом Казалетом. Сторони обговорили питання проведення стратегічного огляду оборонних закупівель Україна — НАТО і поглиблення відповідної співпраці з Північноатлантичним альянсом.

«Разом з партнерами з НАТО ми ретельно аналізуємо ефективність системи закупівель зброї в Україні й найкращий міжнародний досвід, який можна застосувати в нас. І впевнені, що за підсумками огляду буде розроблено стійку інституційну модель Агенції оборонних закупівель, яка відіграватиме провідну роль», — зазначила директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Стратегічний огляд має допомогти Україні реформувати закупівельну систему відповідно до найуспішніших практик і стандартів Північноатлантичного альянсу, повідомляє Міноборони.

Джерело: Міноборони