6 березня розпочався основний період реєстрації осіб, які мають намір узяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ). Він триватиме до 3 квітня 2025 року. Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику/ вступниці потрібно за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. Це можна зробити автоматично, скориставшись застосунком «Дія», або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

Після створення персонального кабінету слід зазначити в ньому реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років», відомості про заклад освіти (для випускників поточного року), у разі потреби поставити відмітку про проходження НМТ під час додаткових сесій, указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов),обрати із запропонованих переліків навчальний предметна вибір і населений пункт в Україні абоза кордоном, де вступник/ вступниця планує перебувати в дні проведення НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи; завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів (їх перелік програма визначить автоматично відповідно до внесених реєстраційних даних).

Докладно процес описано на сайті, повідомляє УЦОЯО.