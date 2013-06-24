З 3 лютого 2025 року стартував прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання поголів'я корів, кіз та/або овець. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає пресцентр Урядовий портал.

Спеціальна бюджетна дотація відповідно надаватиметься:

7 000 грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності;

2 000 грн на голову – для тих, хто утримує маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів.

Важливо: У 2025 році право на дотацію мають лише ті, хто не отримував її у 2024-му. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями будуть не активні.

«Це реальна підтримка для тих, хто працює в тваринництві. Подробиці – у постанові Кабінету Міністрів України №918. Не втрачайте можливість!», - наголосив Віталій Коваль.