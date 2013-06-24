Ініційована Президентом України Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка» стартувала. Вже з 1 грудня в застосунку Дія українці можуть подати заявку на отримання державної допомоги в розмірі 1000 гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«У складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території. В застосунку Дія громадяни вже можуть подати заявку на отримання тисячі гривень соціальної підтримки, в тому числі на отримання підтримки для своїх неповнолітніх дітей. Ці кошти українці матимуть змогу витратити на придбання ліків, книг, оплату медичних чи комунальних послуг або ж, що дуже важливо, — задонатити на підтримку Збройних сил України», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Застосунком Дія вже користуються понад 21 млн українців. Саме тому це зручний інструмент, щоб отримати 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка». У кілька кліків українці можуть оформити виплати на себе, а також на своїх неповнолітніх дітей. Потім витратити отримані кошти на комуналку, ліки, квитки в кіно, задонатити через UNITED24 тощо», — зазначив Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для того, щоб подати заявку через Дію:

1. Встановіть або оновіть застосунок Дія до останньої версії.

2. Авторизуйтеся в Дії.

3. В розділі Сервіси оберіть послугу Зимова єПідтримка.

4. Ознайомтеся з описом програми та натисніть кнопку «Розпочати»

5. Оберіть для кого призначена виплата (для себе або для дитини)

Зверніть увагу! Якщо свідоцтво про народження дитини не підвантажилось в застосунку Дія — натисніть на кнопку «Додати свідоцтво про народження дитини».

6. Оберіть рахунок для виплати.

Якщо ви вже є учасником програми «Національний кешбек» та відкрили рахунок в банку, система автоматично запропонує обрати існуючу картку або відкрити нову. Оберіть зручний для себе спосіб.

7. Надішліть заяву на отримання виплати. Попередньо уважно перевірте дані заяви і підтвердіть, що ви перебуваєте на території України.

8. Після замовлення виплати відслідковуйте статус заяви у мобільному застосунку Дія.

9. Після того, як заявка буде схвалена, кошти надійдуть на обрану в Дії картку Національний кешбек протягом 10 днів.

На що можна витратити кошти?

Витратити отриману через Дію тисячу грн можна буде протягом 2025 року – до 31 грудня включно. Цими коштами можна сплатити комунальні, медичні, освітні, транспортні, страхові послуги чи послуги мобільного зв’язку, придбати ліки, книги тощо. Також їх можна витратити на благодійність. Зняти готівку з картки Національний кешбек не можна. Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на визначені категорії витрат.

Як отримати кошти тим, хто не має Дії?

Держава подбала про те, щоб допомогу могли отримати й зокрема, люди, які не мають змоги подати заявки через Дію. Громадяни, які на момент дії програми «Зимова єПідтримка» отримують соціальні виплати по інвалідності 1-2 групи через Укрпошту, отримають грошову допомогу через Укрпошту. Список таких отримувачів складає Мінсоцполітики.

«Під час підготовки програми допомоги «Зимова єПідтримка», ініційованою Президентом, для нас ключовим завданням було не оминути й соціально чутливі категорії населення — пенсіонерів та людей з інвалідністю. Чимало з них отримують виплати через Укрпошту.

Мінсоцполітики детально опрацювало дані й склало перелік таких отримувачів. Про можливість отримати виплату цих громадян повідомить листоноша під час отримання пенсії чи соцдопомоги. Важливо, щоби кожен громадянин, хоч би в якому віддаленому куточку країни він проживав, відчув, що держава дбає про нього і надасть необхідну додаткову підтримку цієї складної зими», - зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Кошти будуть доступні для використання до кінця лютого 2025 року лише через Укрпошту. Їх можна буде витратити на оплату комунальних та інших послуг, а також деяких товарів українського виробництва.

Окрім того, законні опікуни неповнолітніх дітей, люди у яких через релігійні вірування відсутній РНОКПП, або ж старші люди віком 65+, у яких немає застосунку Дія — можуть звернутися за виплатою допомоги до відділення одного з банків-партнерів з 10 грудня. Банк відкриє отримувачу картку Національний кешбек, на яку надійде допомога.

Що варто знати про програму «Зимова єПідтримка»

Програма ініційована для того, щоб допомогти українцям, які потребують підтримки в зимовий період в умовах широкомасштабної агресії росії проти нашої країни. Громадяни, які не потребують такої підтримки можуть не подавати заявку, або ж будь-який українець за бажанням може спрямувати отриману тисячу гривень на підтримку Сил оборони через благодійні фонди та волонтерські організації, на придбання військових облігацій тощо.

Фінансуватись програма буде з залишків невикористаних коштів державного бюджету невійськового призначення.

Аналогічні форми підтримки громадян вже надавались Урядом раніше. Зокрема, під час пандемії COVID-19 українці отримували 1 тис. грн за умови вакцинації. На початку повномасштабного вторгнення громадяни постраждалих регіонів отримали 6,5 тисяч грн за програмою єПідтримка.

Відкриття та обслуговування картки Національний кешбек — безоплатне. Жодних податків на отриману допомогу нараховуватися не буде.

Програма діятиме три місяці – з 1 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року. Саме в цей період громадяни можуть подати заявки на отримання коштів.

Проект Зимова єПідтримка розроблено Міністерством економіки за участі Мінцифри, Мінсоцполітики. Учасниками проекту є АТ «Укрпошта», технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.