USAID у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України оголосило про запуск нового проекту «Реабілітація в Україні» (Rehab4U), який стане найбільшою інвестицією Уряду США у фізичну реабілітацію в країні. Rehab4U об’єднає державні установи, неурядові організації, громадські об’єднання та міжнародних партнерів. Метою проекту є створення ефективної системи реабілітації, що забезпечить українцям доступ до якісних послуг з догляду та підтримки безпосередньо в їхніх громадах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

"USAID є нашим стратегічним партнером протягом багатьох років, і ми щиро вдячні за потужну підтримку України на всіх рівнях, особливо в цей непростий час. Триваюча повномасштабна війна ставить перед системою охорони здоров’я нові виклики. Запуск проекту «Rehab4U» є надзвичайно важливим для нашої країни сьогодні, адже розвиток сучасної системи реабілітації та покращення доступу до якісних послуг залишаються нашими головними пріоритетами", — зауважив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Новий п’ятирічний проект «Реабілітація в Україні» (Rehab4U) реалізується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). З 1 липня 2024 року його впровадження розпочала організація «Momentum Wheels for Humanity». До переліку партнерів-виконавців проекту також входять Results for Development (R4D), Project Hope, Національна асамблея людей з інвалідністю України та Deloitte. Проект охоплюватиме не менше ніж 15 областей України, маючи за мету покращення доступу та підвищення якості послуг із фізичної реабілітації, включно з асистивними технологіями.

"Уряд США протягом тривалого часу був надійним партнером у зусиллях України щодо зміцнення її системи охорони здоров’я, і сьогодні, перед обличчям жорстокої війни з боку росії, ця підтримка важливіша, ніж будь-коли. Кількість поранених ветеранів та цивільних осіб з початку повномасштабного вторгнення зробила посилення реабілітаційних послуг пріоритетною інвестицією для Сполучених Штатів, адже ми працюємо, щоб підтримати ваших людей, які щодня страждають від жорстоких атак росії», — зазначила Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Протягом наступних п’яти років Rehab4U сприятиме розвитку реабілітаційної інфраструктури, роблячи реабілітаційні послуги доступними на рівні громад, покращуючи стандарти надання відповідної допомоги, розширюючи доступність сучасних допоміжних технологій та підвищуючи кваліфікацію фахівців з реабілітації. Програма також буде працювати над підтримкою соціальної інклюзії та розширенням можливостей людей з інвалідністю, щоб усі українці могли зробити свій внесок у соціально-економічний розвиток своєї країни.

"Momentum Wheels for Humanity працює в Україні більше ніж 25 років. Ми прагнемо підтримувати комплексний підхід до реабілітаційних послуг, який відповідає потребам всього населення. За підтримки USAID та у партнерстві з Міністерством охорони здоров’я ми сподіваємося продовжувати наші зусилля з розвитку реабілітаційного сектору та сприяти практикам, що сприяють більшій інтеграції людей з різними можливостями для повноцінної взаємодії з громадою", — пояснила заступниця виконавчого директора Momentum Wheels for Humanity, головного виконавця проекту USAID Rehab4U Жаннетт Гановскі.

Довідково

Для отримання детальної інформації про проект «Реабілітація в Україні» (Rehab4U), фінансований USAID, звертайтеся до керівника проекту, Олексія Яременка. Контактна електронна адреса: oiaremenko@momentum4humanity.org.