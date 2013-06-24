Перші 14 фермерів з Чернігівської області вже отримали 44 зернових рукави, кожен з яких може вмістити до 200 тонн зерна. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає пресцентр Урядовий портал.

Міністр нагадав: у Державному аграрному реєстрі зареєстровано 2 550 заявок у межах спільної ініціативи Мінагрополітики, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), програми «Врожай» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та за фінансової підтримки урядів Канади, Японії, австралійської благодійної організації Minderoo Foundation та Сполучених Штатів Америки через USAID.

«Після ретельного розгляду та перевірки заявок відповідно до критеріїв програми було відібрано 1 978 фермерів, які обробляють до 1 000 гектарів землі, та 306 фермерів із земельними ділянками від 1 000 до 10 тис. гектарів. Загалом ФАО надасть 7 тис. зернових рукавів малим і середнім фермерським господарствам із земельним банком до 1 000 гектарів. Програма «Врожай» забезпечить рукавами великі аграрні підприємства. Розподіл рукавів триватиме протягом наступних тижнів, щоб забезпечити фермерів необхідним обладнанням для зберігання зерна до початку зими», - наголосив Віталій Коваль.

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Участь у програмі брали сільгосппідприємства, які обробляють від 50 до 10 тис. га землі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.