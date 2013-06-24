20 лютого керівництво Міністерства фінансів, Національного банку України та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

Від Мінфіну участь беруть міністр фінансів Сергій Марченко, перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, заступники міністра фінансів Юрій Драганчук і Ольга Зикова. Місія триватиме протягом наступних днів у Києві та Варшаві.

Мета місії — обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

До сьомого перегляду Україна має виконати дванадцять структурних маяків у фінансовому та фіскальному секторах, а також у державному управлінні.

«Розраховуємо на тиждень плідних дискусій з експертами МВФ. Підсумком успішного перегляду програми має стати отримання Україною фінансування обсягом приблизно 917,5 мільйона доларів США. Вдячний Міжнародному валютному фонду за підтримку та експертизу, яка дає змогу посилювати економічну та фінансову стійкість України», — зазначив Сергій Марченко.

Міністерство фінансів нагадує, що до державного бюджету України вже надійшло сім траншів у межах програми МВФ EFF загальним обсягом майже 9,8 млрд дол. США із запланованих 15,5 млрд дол. США на період 2023—2027 років. З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд — третє за величиною джерело фінансової допомоги Україні, поступаючись лише Європейському Союзу та США.