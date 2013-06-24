У суботу, 10 серпня, розпочався триденний Український молодіжний форум «Вільні мріяти», який зібрав понад 300 активних молодих людей. Із вступним словом до учасників та учасниць звернувся заступник Міністра молоді та спорту України, член Ради з молодіжних питань при Президентові України Андрій Чесноков, наголосивши на ключовій ролі молоді у відновленні та модернізації країни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Перед Україною постали серйозні виклики. Сьогодні від молоді залежить, наскільки швидко і ефективно ми зможемо відновити країну та забезпечити її процвітання. Проактивна позиція та відповідальність молодих людей стануть рушійною силою цих змін», – зазначив заступник Міністра.

Андрій Чесноков також окреслив досягнення Міністерства в молодіжній сфері, зокрема, відзначивши, що від початку повномасштабного вторгнення в межах Державної програми «Молодіжний працівник» було підготовлено понад 2 тисячі фахівців та фахівчинь. Сьогодні в Україні діє близько 500 молодіжних центрів і просторів, з яких понад 100 створено нещодавно. Триває активна робота над створенням молодіжної ради при Міністерстві, підтримуються проекти дитячих та молодіжних організацій, а також залучаються молоді люди до процесу відновлення країни через молодіжні обміни. Окрім цього, заступник Міністра вручив відомчі відзнаки активним учасникам та учасницям форуму, підкресливши їхній вагомий внесок у розвиток молодіжної політики.

До представників та представниць активної молоді також звернулися народний депутат України, співголова Ради з молодіжних питань при Президентові України Олександр Санченко та міжнародні партнери, які підтримують українську молодь на шляху до відновлення країни.

Протягом трьох днів форуму його учасники та учасниці будуть обмінюватися досвідом, напрацьовувати ідеї щодо залучення молоді до розвитку та відбудови країни. Підсумкові матеріали форуму будуть передані громадськості та державним структурам, щоб сприяти подальшому розвитку молодіжної діяльності та формуванню Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2026-2030 роки.

Захід організовано Радою з молодіжних питань при Президентові України у тісній співпраці з Міністерством молоді та спорту України, у взаємодії з Офісом Президента України, а також за підтримки низки міжнародних партнерів.