Розпочинається друга фаза освітнього проекту «Natolin4Capacity Building Phase II» для посилення спроможностей на шляху України до членства в Європейському Союзі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мета другої фази програми – посилення спроможності органів державного управління України ефективно управляти процесом вступу до ЄС та впроваджувати реформи, необхідні для виконання вимог членства в ЄС.

Освітній проект «Natolin4Capacity Building Phase II – Strengthening Ukrainian Public Administration for EU Integration» реалізується за кошти ЄС на базі Коледжу Європи в Натоліні (Республіка Польща) у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, НАДС, Вищою школою публічного управління та Представництвом ЄС в Україні.

Програма розроблена для українських державних службовців, які залучені до завдань, пов'язаних з європейською інтеграцією, таких як поточний процес вступу до ЄС, гармонізація українського законодавства з правом ЄС та процеси інституційної перебудови.

«Проект дає можливості для поглиблення знань та професійного зростання фахівців, які щодня працюють над тим, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Ми вдячні нашим партнерам за продовження такої важливої програми. Це значна інвестиція в людський капітал для зміцнення спроможності держави в контексті євроінтеграції», — прокоментувала Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

Оновлена освітня програма передбачає стаціонарне навчання у Польщі та виїзні сесії в Україні, підготовку для тренерів та додаткові модулі онлайн-навчання. В межах проекту заплановано охопити щонайменше 100 українських представників державних органів в межах 12-шеститижневих навчальних сесій. Учасників буде обрано на конкурсній основі відповідно до прозорого та основаного на чітких критеріях відбору. Конкурс на відбір до першої групи учасників буде оголошено згодом.

Довідково

Проект «Natolin4Capacity Building Phase II» ґрунтується на досвіді та успіху проекту «Natolin4Capacity Building», який реалізовувався у 2020-2024 роках з метою підтримки органів державного управління України у впровадженні комплексних реформ та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також набуття статусу кандидата на вступ до ЄС. В межах першої фази проекту стаціонарне навчання у Коледжі Європи в Натоліні пройшли 83 державні службовці.