СfE Accelerator Українського католицького університету спільно з Stanford Graduate School of Business запускають другий набір на безоплатну освітню програму «Stanford Ignite Ukraine». Її учасниками стануть 42 українські підприємці, які є власниками малого або середнього бізнесу. Навчання розпочнеться у березні 2025 року і триватиме вісім тижнів: один тиждень в Українському католицькому університеті, 4 тижні онлайн та 3 тижні наживо в одній з найкращих бізнес-шкіл світу Stanford Graduate School of Business. Організатори покривають вартість навчання, проживання поблизу кампусу та основні логістичні витрати. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Stanford Ignite Ukraine реалізується за підтримки Міністерства економіки України, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та Українського католицького університету.

«Саме малий і середній бізнес нині складає левову частку українського бізнесу – 99,98% усіх підприємств. Вони генерують дві третини доданої вартості та забезпечують понад 80% робочих місць в державі. Їхній розвиток — це інвестиції в стійкість та адаптивність української економіки. Програма Stanford Ignite Ukraine — це хороша база для такого розвитку.

Навчання за кордоном, лекції та практичні поради від досвідчених підприємців та експертів допомагають поглянути на свій бізнес з іншого боку, вийти за рамки, налагодити контакти і партнерства з підприємцями з різних кутків світу. Завдяки першій хвилі програми Stanford Ignite Ukraine, ми вже маємо 42 успішні приклади такого розвитку. Ми вдячні партнерам за такі ініціативи, які вже працюють на українську економіку та сприятимуть повоєнному відновленню», — зазначає Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

Програма створена для власників малого та середнього бізнесу, які мають мінімум три роки досвіду ведення підприємницької діяльності, більш ніж 10 працівників, стабільний річний оборот та намір масштабуватися, запустити нові продукти або послуги, залучити інвестиції, вийти на нові ринки.

«Сподіваюся, що участь в програмі Stanford Ignite Ukraine і спілкування з провідними викладачами Stanford Graduate School of Business та інвесторами Кремнієвої долини стане для українських підприємців нагодою не лише згенерувати нові ідеї щодо розвитку свого бізнесу в умовах випробування і виведення його на міжнародні ринки. В час війни ми особливо гостро усвідомлюємо, що бізнес це не тільки про гроші, дивіденди і прибутки. Це також про цінність створення робочих місць для людей, про повагу до клієнта через безкомпромісне ставлення до якості продукту навіть при всіх обмеженнях, про цінність праці для психологічного добробуту і стійкості людей, про спільне благо всієї країни. Бізнес – це також про спільноту, яку, сподіваюся, вдасться створити учасникам під час перебування на програмі», – розповів ректор УКУ Тарас Добко.

«Перший набір Stanford Ignite Ukraine перевершив наші очікування, залучивши майже 1000 підприємців з усієї України на етапі відбору. Це свідчить про величезний попит на програми, які надають можливість не лише долучитися до екосистеми Stanford GSB, а й глибоко переосмислити власний бізнес. Завдяки цінним думкам від експертів Кремнієвої долини, українські підприємці отримують шанс на масштабування власної справи, вихід на нові ринки», — зазначив виконавчий директор CfE Accelerator UCU та керуючий партнер фонду Angel One Іван Петренко.

Окрім навчання під керівництвом та менторством провідних викладачів, учасники програми зможуть застосувати отримані знання на практиці. Це буде командна робота студентів-підприємців, результати якої вони презентують інвесторам та іншим підприємцями Кремнієвої долини.

«Ми прагнемо не лише ділитися знаннями, а й надихати учасників на створення важливих бізнесів, що матимуть реальний вплив на їхні спільноти та країну в цілому. Ми раді бачити таку потужну ініціативу в Україні та з нетерпінням чекаємо на співпрацю з наступною групою талановитих підприємців», — наголосив керівник факультету Stanford Ignite професор Йоссі Файнберг.

Ідея створення освітньої можливості для українців належить Наталії Анон, яка є членкинею правління Фундації УКУ у США та однією із меценатів програми Stanford Ignite Ukraine. Метою Stanford Ignite Ukraine є впровадження отриманого досвіду та втілення амбітних ідей в українському підприємництві.

«Програма Stanford Ignite Ukraine надає доступ до навичок світового рівня, допомагаючи підприємцям розкрити свій потенціал і здобути цінні контакти для подальшого зростання на міжнародній арені. Ми пишаємося, що маємо змогу систематично підтримувати українські компанії через різноманітні тренінгові ініціативи завдяки Програмі USAID «Конкурентоспроможна економіка України» й сприяти зміцненню як бізнесу, так і економіки України в цей складний час», — розповіла керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України»Олеся Залуська.

Опис програми, критерії відбору, реєстраційну форму та інші деталі ви можете знайти на сайті CfE Accelerator.

Дедлайн приймання заявок — 15 жовтня 2024 року.

Довідково

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує український бізнес з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.