Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує експериментальний проєкт із підготовки фахівців з реабілітації у сфері охорони здоровʼя за дуальною формою навчання. Проєкт ініціювало МОЗ. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Серед головних цілей проєкту – підготовка висококваліфікованих медичних працівників, удосконалення освітніх програм у закладах вищої освіти, збільшення практичної частини підготовки фахівців, ширше залучення закладів охорони здоров’я до підготовки медичних кадрів та збільшення кількості фахівців у реабілітаційних відділеннях.

“Спеціаліст, якого ми випускаємо із закладу медичної освіти, має мати не лише якісні теоретичні знання. Тому ми запроваджуємо пілотний проєкт, в межах якого забезпечимо потужну практичну підготовку спеціалістів із реабілітації. Час навчання на робочих місцях становитиме щонайменше 45%! Це і є дуальна освіта. На практиці це означає, що студент набуде професійного досвіду на робочому місці ще під час навчання, і пізніше закладу охорони здоровʼя не доведеться його перенавчати або донавчати. Студент отримає контрольований доступ до роботи з пацієнтом, до того ж матиме мотивацію – заробітну плату. Заклади охорони здоровʼя своєю чергою матимуть можливість впливати на формування змісту освітніх програм. Усе це допоможе нам покрити потребу в асистентах фізичного терапевта та ерготерапевта уже найближчим часом та підвищити якість медичної освіти загалом”, - Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України

Проєкт триватиме два роки, а за його підсумками буде ухвалене рішення про масштабування у межах всієї країни. У проєкті візьмуть участь чотири заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» (227 «Фізична терапія, ерготерапія»):

Дніпровський державний медичний університет;

Сумський державний університет;

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;

Національний університет фізичного виховання і спорту України.

Крім того, учасниками проєкту будуть заклади охорони здоров’я (далі – ЗОЗ), які відповідають критеріям, визначеними постановою, та студенти. Долучитися до проєкту можуть заклади охорони здоров’я, які:

входять до спроможної мережі (окрім ЗОЗ м. Київ);

уклали договори із НСЗУ за пакетом з реабілітаційної допомоги дорослим і дітям у стаціонарних умовах;

не допускають перевищення реабілітаційної спроможності під час надання послуг за договором (договорами) про медичні послуги;

уклали угоди з іншими учасниками проєкту: закладом вищої освіти та студентом (-ами).

Для участі в пілотному проєкті студент/студентка має подати заяву про переведення на дуальну форму здобуття освіти, пройти відбір у закладі вищої освіти та закладі охорони здоров’я й підписати тристоронній договір і трудову угоду.

З-поміж студентства долучитися до проєкту можуть ті, хто:

навчаються щонайменше три роки на денній формі навчання;

проходять підготовку за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» (227 «Фізична терапія, ерготерапія») у закладах вищої освіти, що є учасниками експериментального проєкту;

мають показник успішності за попередній навчальний рік не менше 80% (для здобувачів ступеня бакалавр — третій рік навчання, для здобувачів ступеня магістрів — перший рік навчання); АБО під час вступу на магістерський рівень вищої освіти отримали щонайменше 75% максимальної кількості балів для вступу на спеціальність 227 (для майбутніх магістрів першого року навчання);

пройшли співбесіду в обраному закладі охорони здоров’я.

Кожен студент-учасник проєкту здобуватиме освіту за дуальною формою за навчальним планом, погодженим як вишем, так і закладом охорони здоров’я. Час практичного навчання на робочих місцях становитиме від 45 до 60%. Інформація про здобуття вищої освіти за дуальною формою в межах реалізації експериментального проєкту буде внесена у додаток до диплома.

Важливо наголосити, що студентів, які стануть учасниками експериментального проєкту, прийматимуть до закладу охорони здоров’я на посаду «Асистент фізичного терапевта» та «Асистент ерготерапевта». Вони проходитимуть освітню програму (виконуватимуть індивідуальний навчальний план) на робочому місці під керівництвом координатора та наставника.

Щоби підготовка асистентів з реабілітації була якісною, до наставників висунуто додаткові вимоги – ними зможуть бути лише найкваліфікованіші фахівці з реабілітації із досвідом роботи на посаді фізичного терапевта або ерготерапевта не менше ніж рік.

Виконання індивідуального навчального плану та оцінювання результатів навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти здійснюватиме заклад вищої освіти спільно із закладом охорони здоров’я. Крім того, вони щороку звітуватимуть Міністерству охорони здоров’я про результати реалізації експериментального проєкту.