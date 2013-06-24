4 вересня, відкрита реєстрація на проект “Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень”. Це безоплатна програма для розвитку професійних навичок майбутніх водійок автобусів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Головна мета проекту – створення нових робочих місць для жінок у сфері громадського транспорту та розвиток їхніх професійних компетенцій і навичок для кращої адаптації до потреб ринку праці у сфері пасажирських перевезень. Програма враховує вимоги транспортної реформи в Україні та європейські стандарти підготовки кадрів у сфері пасажирських перевезень.

Проект реалізують ГО «Фундація інституційного розвитку» за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно зі структурою ООН Жінки в Україні та за фінансової підтримки Швеції.

«Кадрова криза сьогодні торкається фактично всіх галузей, у перевезеннях як вантажних, так і пасажирських потреба у кваліфікованих фахівцях також є значною. Лише в регіонах сьогодні потрібно понад 6 тисяч водіїв автобусів на внутрішніх маршрутах. Тому одним із завдань держави є створення доступних умов для перенавчання та опанування нових навичок, зокрема серед жінок. Мета започаткованого проекту, крім працевлаштування жінок на підприємства, є подолання упереджень щодо залучення жінок у професію водійки автобуса. Впевнений, що цей проект стане успішним та буде масштабований надалі», – наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

«Громадський транспорт має вирішальне значення для створення суспільства рівних можливостей. Жінки більше, ніж чоловіки, покладаються на доступний і безпечний громадський транспорт, який з'єднує їх з роботою, освітою та основними послугами, що дозволяє їм брати повноцінну участь в економічному житті. Жінки також повинні бути включені в систему транспорту як менеджерки, водійки, керівниці. В Україні навчання, рекрутинг та створення умов для роботи в цьому секторі для більшої кількості жінок не лише зробить його більш інклюзивним, але й допоможе зменшити дефіцит робочої сили та сприятиме створенню гендерно рівного суспільства», - зазначає Cабін Фрейзер Гюнеш, Представниця ООН Жінки в Україні.

У середньому в системі громадського транспорту в світі близько 19% водійок. Хоча їхня кількість зростає, частка жінок, які працюють водійками на таких видах транспорту, як автобуси, регіональна та приміська залізниця, є різною і наразі не є паритетною з водіями-чоловіками.

В Україні цей показник складає менше 1%, за винятком електротранспорту.

Саме для того, щоб надати можливість навчання та працевлаштування в сфері транспорту більшій кількості жінок, було розроблено пілотний проект. Долучитись до нього можуть жінки віком від 21 до 65 років, які проживають в Україні (а саме в м. Київ, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях), мають водійське посвідчення (категорії «B», «C», «CE», «D1») та досвід водіння понад 3 роки та прагнуть розширити свої професійні можливості і надалі планують працевлаштуватися водійками автобуса.

Учасниці проекту пройдуть перепідготовку та перекваліфікацію для приведення навичок у відповідність до вимог реформування пасажирського транспорту в Україні та міжнародних стандартів. Передбачено навчання для 100 жінок.

Учасниць проекту очікує:

1. Безкоштовна можливість опанувати нові професійні навички.

2. Гарантоване робоче місце, де запроваджені стандарти дотримання прав жінок.

3. Менторський супровід протягом усього проекту від професійної команди.

4. Підтримка в адаптації на новому робочому місці.

Для участі у відборі необхідно:

Заповнити анкету на сайті https://www.she-drives.com.ua до 1 жовтня.

Підтвердити достовірність даних, вказаних в анкеті, за запитом команди проекту. Для цього необхідно надіслати копії документів, які ідентифікують особу, засвідчують стаж водіння понад 3 роки, а також водійського посвідчення.

Пройти співбесіду з командою проекту для знайомства.

Підписати згоду на працевлаштування водійкою автобуса після закінчення навчання.

Додатково: для участі в проекті потрібно мати водійське посвідчення, досвід практичного водіння, можливість навчатися онлайн та офлайн, бажання перекваліфікуватися для подальшого працевлаштування.

Проект «Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень» реалізується ГО «Фундація інституційного розвитку» за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, в партнерстві зі структурою ООН Жінки та за фінансової підтримки Швеції.