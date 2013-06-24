З 12 лютого 2025 року розпочнеться прийом заявок на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

«Бюджетна субсидія надаватиметься тим аграріям, хто має у власності та/або користуванні від 1 до 120 гектарів земель сільськогосподарського призначення в розмірі 4 тис. на га. Що важливо: в 2025 році право на підтримку мають лише ті сільгоспвиробники, хто не отримував її у 2024 році», - зазначив Віталій Коваль.

Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначений напрям буде не активний.

Довідково

Підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 918.