У Києві відбулась офіційна презентація проєкту «Посилення управління побутовими відходами в Україні». Програма ґрунтується на Стратегії Швеції щодо співпраці у сфері відновлення та реформ на 2023—2027 роки, інтеграції України в ЄС та виконанні законодавства ЄС щодо охорони довкілля та управління відходами, Паризькій угоді, COP28 та Цілях сталого розвитку.

Заступниця голови місії Посольства Королівства Швеції в Україні Мартіна Квік зазначила, що програму було розпочато на підставі запиту Володимира Зеленського під час зустрічі із Прем’єр-міністром Швеції у 2022 році.

«Стале управління відходами — один із пріоритетів співпраці України та Швеції у програмі відновлення та реформування. Для нас велика честь, що Україна визначила Швецію як одного з партнерів у цьому напрямі. Рамкова директива ЄС щодо управління відходами надзвичайно амбітна, адже передбачає, що 60 відсотків відходів країни ЄС повинні повторно використовувати до 2030 року. Це великий виклик для будь-якої країни, не лише для України під час війни. Але рухаючись до повторного використання матеріалів, ми краще використовуємо наші спільні ресурси і робимо внесок у сталість розвитку та створення економіки з повторним використанням матеріалів», — підкреслила Мартіна Квік.

За словами віцепрем’єр-міністра — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, уряд уже схвалив Національну стратегію управління відходами до 2030 року, яка передбачає впровадження системного підходу на державному і регіональному рівнях. Обсяги утворення відходів поступово зменшуватимуться за рахунок того, що більше відходів перероблятимуть та використовуватимуть повторно.

«Стратегія сприятиме розробленню відповідного законодавства, поліпшенню стану навколишнього природного середовища, а також санітарного та епідемічного благополуччя населення. Також заплановано залучення інвестицій у сферу поводження з відходами, а відтак створення сучасної інфраструктури, яка працюватиме чітко відповідно до вимог законодавства ЄС», — зауважив він.

«Посилення управління побутовими відходами в Україні (2024—2027)» — одна з наймасштабніших ініціатив Швеції для України в напрямі розвитку та співпраці. Програму фінансує уряд Швеції через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку і впроваджуватимуть Шведська асоціація з управління відходами та рециклінгом і міжнародний підрозділ Шведської асоціації місцевих влад і регіонів з 2024 по 2027 роки», — повідомила керівниця програми Ольга Глазунова.

Провідні партнери нової шведсько-української багаторічної ініціативи «Посилення управління побутовими відходами в Україні» — Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, міжнародні та місцеві зацікавлені сторони, зокрема місцеві та регіональні органи влади, асоціації місцевих органів влади, міжнародних донорів та фінансові установи, зокрема Nefco (Північний екологічний інвестиційний банк).

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій