Для створення сприятливих умов проходження нересту з 1 квітня на більшості рибогосподарських водних об’єктів України вводять щорічну весняно-літню нерестову заборону на виловлювання водних біоресурсів. Звертаємо увагу рибалок, що на Дніпровському водосховищі заборона буде чинною із 5 квітня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому та Кам’янському — 3 8 квітня. Риболовлю в цей період дозволено лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. У нерестовий період рибоохоронці Держрибагентства в посиленому режимі контролюють водойми.

«В умовах війни, коли російські окупанти й так повсюдно знищують життя наших рибних популяцій, дуже важливо надати рибі можливість спокійно віднереститися. Тому закликаю всіх відповідально ставитися до риби, яка нереститься, і дотримуватися встановлених обмежень», — наголошує т.в.о. голови Держрибагентства Ігор Клименок.

Тривалість нерестової заборони відрізняється залежно від регіонів та водойм, повідомляє Держрибагентство.