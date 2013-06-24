Рада директорів Світового банку 31 жовтня схвалила системний проєкт RISE в Україні. 4 листопада перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали грантову та кредитну угоди до нового системного проєкту в Україні «Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results» (PforR) — «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE). Фінансовий пакет програми передбачатиме: позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку (IBRD) на 283 млн доларів; позику на 300 млн доларів за спеціальною програмою для відновлення України та Молдови кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA); грант розміром 10 млн доларів США від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України Світового банку (URTF).

«З початку повномасштабного вторгнення зусиллями Групи Світового банку було мобілізовано понад 50 млрд доларів для підтримки України, і програма RISE PforR — важливий етап нашої подальшої роботи з партнерами з відновлення та розвитку приватного сектору. Ця ініціатива дасть змогу допомогти майже 20 тисячам малих і середніх підприємств, сприятиме створенню понад 40 тисяч робочих місць завдяки державним програмам підтримки бізнесу, а також посилить наші дерегуляційні зусилля і роботу з розбудови цифрових сервісів для бізнесу», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Досвід інших країн демонструє, що впровадження програм PforR сприяє створенню унікальних можливостей для розбудови спроможностей тих інституцій, які його реалізують. Тому ми раді, що цей інструмент підтримки приватного сектору як основної рушійної сили відбудови та сталого зростання нарешті запрацює в Україні», — зауважив Боб Сом.

Зокрема програму RISE буде зосереджено на поліпшенні бізнес-середовища та цифрових послуг для взаємодії між державою і бізнесом, а також поліпшенні доступу українського малого й середнього бізнесу до експортних ринків.

Відповідальне у нагляді та координації RISE Міністерство фінансів. А Міністерство економіки відповідатиме за впровадження RISE, його моніторинг та оцінку. До кінця 2024 року за результатами досягнення попередньо визначених показників програми Україна зможе отримати 400 млн доларів США.

Проєкт RISE PforR спрямовано на розв’язання критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору. Його втілення передбачено на 2024 — 2027 роки. Загальну суму фінансування на період імплементації заплановано розміром понад 1 млрд доларів США. RISE — другий проєкт зі Світовим банком, який впроваджуватимуть з використанням фінансового інструменту «Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results» (PforR)». Частина PforR має на меті перегляд та підтримку результатів за напрямами: підвищення ефективності державної підтримки малих і середніх підприємств з фокусом на зеленій конкурентоспроможності;удосконалення бізнес-середовища та цифрових урядових послуг для бізнесу; забезпечення доступу МСП до експортних ринків.

«Співпраця України зі Світовим банком в умовах значної невизначеності та постійних викликів — надзвичайно цінний важіль у стабілізації економіки країни. Започаткування й реалізація спільних програм дає нам змогу забезпечувати нагальні потреби. Новий проєкт RISE допоможе уряду зробити більш ефективним процес підтримки бізнесу, зокрема шляхом створення сприятливого бізнес-середовища в Україні», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Джерела:

Міністерство економіки

Міністерство фінансів