Понад 2000 захисників та захисниць вже отримали статус учасника бойових дій (УБД) автоматично — без довідок, черг і бюрократії.

Менш ніж за два місяці з моменту запровадження нової послуги Мінветеранів спільно з Мінцифри досягнуто того, що раніше здавалося неможливим: понад 2000 військових отримали статус УБД без жодних зайвих кроків; біль як 6000 витягів із ЄДРВВ видано через ЦНАПи за лічені хвилини.

Раніше для цього потрібно було збирати багато документів, чекати на підписи і проходити погодження. Нині все інакше: жодних черг, жодної паперової тяганини і тільки один процес — автоматичний.

Усе це працює так: відомості про участь у бойових діях вносять уповноважені особи військових частин; система автоматично обробляє дані через Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ); статус УБД надається без залучення самого військовослужбовця.

Автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Держава підтримує їхні родини — надає змогу користуватися пільгами без додаткових заяв чи звернень.

Після надання статусу УБД захисники та захисниці можуть легко отримати витяг з ЄДРВВ у будь-якому ЦНАПі — за кілька хвилин через сервіс «Єдине вікно», що підтверджує надання статусу і дає право на пільги. А вже незабаром і генерація е-посвідчення в «Дії» стане автоматичною.

Проєкт із надання статусу УБД реалізує Мінветеранів, фінансує Європейський Союз у межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління (Естонія).

Послуга отримання витягу із ЄДРВВ у Центрах надання адміністративних послуг розроблена Мінветеранів за підтримки «Проєкту підтримки «Дія», що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.