Рахункова палата провела аудит Пенсійного фонду України й підтвердила, що в умовах війни та обмежених ресурсів уряду вдалося забезпечити стабільність роботи пенсійної системи. Зокрема, здійснено своєчасну виплату пенсій для понад 10 мільйонів пенсіонерів та проведено заплановані перерахунки.

Забезпечення стійкості пенсійної системи стало можливим завдяки коштам Проєкту РЕАСЕ, зокрема уряду США, які дали змогу відшкодувати майже половину видатків на виплату всіх пенсій і в повному обсязі відшкодувати зобов’язання державного бюджету перед ПФУ ($12,7 млрд).

Рахункова палата відзначила позитивні зміни в системі контролю за виплатами. Нові механізми верифікації пенсійних виплат дали змогу значно зменшити ризики переплат і нецільового використання коштів. Під час аудиту виявлено чинники, що обтяжують бюджет ПФУ. Зокрема, недосконалість законодавства з питань пенсійного забезпечення деяких категорій пенсіонерів, осіб, що проживають у зонах радіоактивного забруднення, та осіб з інвалідністю. Це спричиняє подання судових позовів для отримання необґрунтовано підвищених пенсій, повідомляє Мінсоцполітики.